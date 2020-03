Germania: sondaggio, Cdu-Csu primo partito in recupero di cinque punti

- Coalizione conservatrice formata al Bundestag da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), l'Unione si conferma primo partito in Germania con il 33,5 per cento dei consensi. È quanto si apprende da un sondaggio condotto dall'istituto demoscopico Insa per il quotidiano “Bild”. Rispetto alla scorsa settimana, l'Unione guadagna cinque punti percentuali e ottiene il risultato migliore dalle elezioni tenute in Germania nel 2017, quando raggiunse il 32,9 per cento. I Verdi scendono invece di tre punti al 20 per cento, ma mantengono la seconda posizione. Recuperando lo 0,5 per cento, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è terzo al 15 per cento. Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD)è al 12 per cento, in declino di un punto. Segue La Sinistra che cede il 2,5 per cento e si attesta al 7 per cento. Chiude la classifica il Partito liberaldemocratico (Fdp), invariato al 6,5 per cento. Per la prima volta dall'inizio di luglio 2018, la Grande coalizione tra Cdu, Csu e SpD al governo in Germania dal 14 marzo precedente avrebbe nuovamente la maggioranza al Bundestag con il 48,5 per cento. In alternativa, sarebbe possibile una coalizione tra Cdu, Csu e Verdi che otterrebbe una chiara maggioranza del 53,5 per cento. (Geb)