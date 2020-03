Russia: coronavirus, premier Mishustin chiede pene più dure per chi viola la quarantena

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha incaricato il governo di presentare delle proposte per rendere più severe le pene per la violazione delle misure di quarantena introdotte per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo ha riferito l'ufficio stampa del governo. Le disposizioni del premier sono state indirizzate al ministero della Giustizia, al ministero dell'Interno e al ministero dello Sviluppo economico. La scadenza per la presentazione delle proposte è il 25 marzo. Secondo gli ultimi dati, in Russia sono stati registrati 438 casi di infezione da coronavirus.(Rum)