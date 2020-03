Coronavirus: media giapponesi, Pechino avrebbe celato la vera portata della crisi a Wuhan

- La Cina, che ormai da giorni ha “appiattito la curva” dei nuovi contagi da coronavirus a Wuhan – focolaio iniziale della pandemia globale in atto – avrebbe conseguito tale risultato smettendo di condurre test di positività nella città di 11 milioni di abitanti sottoposta a quarantena. E’ quanto sostiene il d’informazione giapponese “47 News”. Secondo informazioni rilanciate dal sito web, Pechino avrebbe deciso di porre una cortina sulla crisi in atto nella provincia di Hubei, nel contesto degli sforzi diplomatici e propagandistici tesi a ridefinire l’origine della pandemia e gli errori iniziali della Cina nel gestire la crisi, anche in risposta alle critiche da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (Git)