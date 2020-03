Coronavirus: Corea del Sud, 76 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

- Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato 76 nuovi casi di contagio causati dal nuovo ceppo di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 9.037, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Oltre un quarto dei nuovi casi sarebbero “d’importazione”, ovvero di soggetti trovati positivi al virus al loro arrivo negli aeroporti del paese. Il bilancio giornaliero è sostanzialmente in linea con quello delle 24 ore precedenti, che è stato il più basso nell’arco dell’ultimo mese, dopo il picco di 909 casi giornalieri registrato il 29 febbraio scorso. La città di Daegu, epicentro del contagio, concentra il 71,5 per cento dei casi nazionali complessivi. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 120 persone. Il governo sudcoreano ha decretato misure di quarantena speciali per tutti gli individui in arrivo dall’estero a partire da oggi. (segue) (Git)