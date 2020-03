Coronavirus: Conte a opposizioni, serve linea contrasto unica a livello Ue

- Le opposizioni si sono presentate compatte all'appuntamento di questa sera con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per illustrare le proposte unitarie per far fronte all'emergenza coronavirus. A loro, nel corso del colloquio, il presidente Conte ha voluto ribadire la necessità di pretendere una linea comune a livello europeo per difenderci dal virus. "Tutti i paesi", ha incalzato Conte, devono "adottare linee rigorose di contrasto al contagio. L’Italia sta attuando una strategia che ci costa sacrifici, con un impatto economico notevole, per ottenere un risultato". Per questo non è pensabile "accettare che invece altri affrontino questa lotta con una soglia di rigore più bassa". Anche perché "potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritorno". Intanto il presidente del Consiglio ha ribadito che domani saranno disponibili tre milioni e mezzo di mascherine e che dalla Germania arriveranno 300 respiratori. (Rin)