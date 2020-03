Usa: coronavirus, Wall Street continua a scendere nonostante stimoli e intervento Fed

- Nonostante le dichiarazioni della Federal Reserve che comprerà senza limiti i titoli di stato Usa e la prospettiva di un pacchetto di incentivi da 1.800 miliardi di dollari dal Congresso Usa, Wall Street non è riuscita a fermare le vendite, con gli investitori che continuano a cercare segni che si stanno facendo progressi contro il coronavirus. Dopo la peggior settimana di Wall Street dalla crisi finanziaria del 2008, lunedì 23 marzo i mercati statunitensi hanno continuato a scivolare dopo che il Senato non è riuscito per la seconda volta a far avanzare un pacchetto di salvataggio di 1.800 miliardi di dollari. (segue) (Nys)