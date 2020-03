Imprese: Boeing sospende la produzione nell’area di Seattle per frenare coronavirus

- Il colosso Usa dell’aerospazio Boeing sta sospendendo la produzione nell'area di Seattle, stato di Washington, per aiutare a frenare la diffusione del coronavirus tra i suoi operai. Il costruttore ha annunciato che inizierà con una riduzione delle operazioni già da oggi, lunedì 23 marzo. “Questo passaggio necessario protegge i nostri dipendenti e le comunità in cui lavorano e vivono”, ha affermato l'amministratore delegato di Boeing, David Calhoun. La società è alle prese non solo con i problemi legati al coronavirus, ma anche con il blocco dei voli e della produzione del suo modello 737 Max, dopo due incidenti del 2018 e 2019 in cui sono morte più di 300 persone.(Nys)