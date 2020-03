Coronavirus: il governo annuncia un pacchetto da 15,7 miliardi di euro per stati e comuni (6)

- Una delle proposte del governo è di consentire una riduzione fino al 50 per cento della giornata lavorativa, con una riduzione dei salari nella stessa proporzione, attraverso un accordo individuale tra lavoratori e imprese. Secondo il sottosegretario non ci saranno riduzioni per i dipendenti che guadagnano un salario minimo e nessun lavoratore, anche con riduzione del 50 per cento delle ore di lavoro potrà essere retribuito con un valore inferiore al salario minimo. (segue) (Brb)