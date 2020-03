Usa: Trump vuole negare pass a giornalisti alla Casa Bianca, dipartimento di giustizia lo sostiene

- Un avvocato del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale federale di appello di dare alla Casa Bianca del presidente Usa, Donald Trump, un ampio margine di manovra per bloccare i pass stampa dei giornalisti se quest’ultimi hanno una condotta che il presidente o i suoi aiutanti ritengono poco professionale. Il caso è in fase di discussione di fronte a una giuria di tre giudici della Corte d'Appello del Circuito di Washington D.C.: il caso fa riferimento a uno scontro avvenuto lo scorso luglio nel Rose Garden della Casa Bianca tra il reporter di Playboy, Brian Karem, e l'ex consigliere di Trump, Sebastian Gorka, in seguito a un vertice per influencer sui social media. In passato Trump ha più volte minacciato di ritirare i pass di ingresso alla Casa Bianca a diversi giornalisti che lo avevano criticato. (Nys)