Usa: Joe Biden a Trump, ha diffuso informazioni false su coronavirus e agito in ritardo

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti e candidato alle primarie del Partito democratico, Joe Biden, ha tenuto il suo primo briefing online sul coronavirus, accusando il presidente Usa, Donald Trump, di aver fornito informazioni false sulla pandemia, non prendendolo abbastanza sul serio e non muovendosi in modo veloce per contenere la diffusione del virus."Trump continua a dire che è un presidente in guerra. Bene, inizi ad agire come tale", ha detto Biden, spiegando il suo piano di risposta al coronavirus. Ma per Biden sarà molto difficile battere Trump, soprattutto perché il presidente Usa ha una presenza online e sulle televisioni nazionali molto forte, scrive “Politico”. Limitando i suoi contatti con il mondo esterno a causa del coronavirus, Biden ha fatto le sue dichiarazioni via web dal suo studio, nella sua casa di Wilmington, nel Delaware. Al contrario, Trump ha usufruito della copertura televisiva nazionale in diretta per i suoi briefing quotidiani dalla Casa Bianca.(Nys)