Coronavirus: il governo annuncia un pacchetto da 15,7 miliardi di euro per stati e comuni (7)

- La scorsa settimana nel presentare le misure, il ministro dell'Economia brasiliano, Paolo Guedes, aveva informato che il governo fornirà sostegno economico per quattro mesi a tutte le persone non assistite e ai lavoratori senza contratto che, non potendo lavorare a causa delle restrizioni imposte per la diffusione de coronavirus non sono coperti da garanzie economiche. Il ministro aveva annunciato che la distribuzione inizierà tra due settimane e che il valore del coupon "non dovrebbe essere superiore o inferiore a quello di Bolsa Família". Il voucher sarà destinato a 18 milioni di famiglie e sarà pagato presso le filiali della banca statale Caixa Economica Federal. "Caixa Economica ha 26 mila sportelli di servizio nel paese e si sta già preparando per rispondere alle richieste. (segue) (Brb)