Coronavirus: bilancio contagiati in Brasile sale a 1891, 34 i morti confermati

- Il ministero della Salute brasiliano ha divulgato in serata il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati provenienti dai dipartimenti della Salute di ciascuno stato, il numero complessivo di contagi è salito a 1891, in crescita del 22 per cento rispetto al numero di 1546 registrato ieri, 22 marzo. Il numero dei morti è di 34, in crescita del 36 per cento rispetto al numero presentato ieri. La maggior parte dei casi, 745 sono stati registrati nello stato di San Paolo, che ha registrato anche 30 morti. Secondo stato per numero di infettati, 233, quello di Rio de Janeiro, dove sono state registrate 4 morti, e dal Distretto federale, 133, dove ancora non sono state registrate vittime. "Attualmente, tutti gli stati del paese registrano casi di malattia, ma non tutte le regioni hanno la stessa incidenza di trasmissione. La regione settentrionale, ad esempio, conta solo il 3,1 per cento del totale dei casi del paese. All'altra estremità, la regione Il sud-est rappresenta la percentuale più alta, concentrando il 60 per cento dei casi", ha riferito il ministero della Salute in nota. (segue) (Brb)