Usa: Ibm e altri colossi tech aiutano il settore pubblico contro il coronavirus

- Negli ultimi due giorni si sono moltiplicate le partnership tra il governo Usa e le società tecnologiche private per rispondere alla pandemia di coronavirus. I governi federali e statali scrive il quotidiano online “Axios” hanno bisogno dell'aiuto del settore privato per affrontare la crisi, ma possono offrire risorse e informazioni chiave a cui altrimenti il settore privato ​​non potrebbero accedere. Yext, una società che vende strumenti alle aziende per aiutarli a gestire i loro profili online e le richieste dei clienti, ha aiutato il governo del New Jersey a creare un sito in pochi giorni per fornire le informazioni sul coronavirus. Ibm, insieme ad altri giganti della tecnologia - tra cui Google, Amazon e Microsoft - sta lavorando con la Casa Bianca, un certo numero di università e diversi laboratori nazionali per rendere disponibili i suoi supercomputer e così aiutare a esplorare potenziali trattamenti o cure per il coronavirus.(Nys)