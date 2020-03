Usa: coronavirus mette a dura prova la rete internet

- Con la decisione di chiudere la maggior parte dei negozi e dell'attività nei luoghi pubblici, internet sta diventando uno degli strumenti fondamentali per continuare a permettere alle persone di informarsi, lavorare e divertirsi. La domanda chiave - scrive il quotidiano online “Axios” - è quanto bene la rete può gestire una domanda senza precedenti? Le reti europee sono già state messe a dura prova e se i servizi cloud e i fornitori di servizi Internet Usa dovessero vacillare, la decisione di obbligare milioni di persone a stare in casa potrebbe diventare molto più difficile. Netflix, Apple TV+, YouTube, Amazon e Disney+ hanno ridotto la qualità dei loro video per usare meno banda, dopo la richiesta dei politici europei. Intanto la Federal Communications Commission (Fcc), l’agenzia Usa che si occupa delle telecomunicazioni, ha concesso, in via temporanea, ulteriori onde radio ai principali vettori wireless per aiutarli a soddisfare la domanda aggiuntiva di rete.(Nys)