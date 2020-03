Usa: coronavirus, Wall Street continua a scendere nonostante stimoli e intervento Fed (2)

- Il Dow Jones e l'indice S&P 500 sono ai minimi che non si vedevano da anni. Il Dow ha chiuso quasi 600 punti in rosso, ovvero il 3 per cento, e in questo momento ha perso oltre il 37 dal suo massimo storico del 12 febbraio 2020 e sta vivendo il suo mese peggiore dalla Grande Depressione del 1929. L’S&P 500 ha ceduto il 3 per cento chiudendo a 2.237 punti. L'S&P è sulla buona strada per il suo mese peggiore dal 1938. Il Nasdaq invece ha terminato quasi piatto, a 6.860, con un calo dello 0,27 per cento. (Nys)