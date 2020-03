Usa: coronavirus, senatore Rand Paul ha continuato sua routine nonostante fosse malato

- Il senatore repubblicano Rand Paul ha appena confermato che ha svolto le sue attività quotidiane come senatore degli Stati Uniti per una settimana mentre c'era la possibilità che avesse il coronavirus. Paul è risultato positivo al test, il che significa che Paul ha portato il virus proprio nelle sale del Campidoglio degli Stati Uniti. Paul nei giorni scorsi sarebbe andato al lavoro e nella palestra del Senato, in attesa di sapere se avesse il virus: l'ufficio di Paul inizialmente ha rifiutato di rispondere alle domande su quando Paul ha eseguito il test. Ha infine rilasciato una dichiarazione sostenendo che ha eseguito il test una settimana fa, lunedì 16 marzo, su consiglio del suo medico perché il senatore ha un polmone compromesso. Tuttavia Paul non aveva alcun sintomo. In questo momento si trova in quarantena e altri due senatori, Mike Lee e Mitt Romney, hanno annunciato che si metteranno in quarantena dopo aver passato del tempo con Paul nelle scorse settimane. (Nys)