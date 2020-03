Usa: PG&E si dichiara colpevole per incendi che hanno distrutto la California del nord

- La società Usa di fornitura di elettricità PG&E si è dichiarata colpevole per aver dato il via al più mortale incendio nella storia della California, diventando una delle poche società statunitensi a dichiararsi colpevole di reati per omicidio colposo. PG&E, un'azienda che fornisce elettricità e gas naturale a 16 milioni di persone, circa uno cittadino Usa su 20, ha ammesso che i ritardi nel manutenzione delle sue reti ha causato la morte di oltre 80 persone nel 2018. Tuttavia, l'accusa non coinvolge alcun dipendente o dirigente PG&E. Il procuratore distrettuale della contea di Butte, Mike Ramsey, che ha guidato le indagini, ha affermato che le prove hanno dimostrato che i problemi di manutenzione della società derivano dalle decisioni prese da molte persone nel corso di molti anni e ha deciso di non accusare nessuna persona per le mancanze.(Nys)