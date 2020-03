Coronavirus: il governo annuncia un pacchetto da 15,7 miliardi di euro per stati e comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura fa parte dell'insieme di azioni che il governo federale sta mettendo in campo quotidianamente per affrontare l'impatto economici della pandemia di coronavirus. Il ministero dell'Economia brasiliano ha annunciato questa mattina che garantirà un anticipo del 25 per cento del sussidio di disoccupazione ai lavoratori che soffriranno di riduzioni dell'orario di lavoro o dei salari a causa dell'impatti della pandemia di coronavirus. L'aiuto varrà solo per coloro che guadagnano fino a due salari minimi ed è valido solo per tre mesi. "La nostra idea è favorire un accordo tra azienda e dipendente affinché siano tutelati i posti di lavoro, gli introiti dell'azienda la produzione per il bene dell'economia del paese", ha affermato il sottosegretario speciale per la sicurezza sociale e il lavoro del ministero dell'Economia, Bruno Bianco. (segue) (Brb)