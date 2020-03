Usa: primarie, alcuni dipendenti campagna fanno causa a Bloomberg per licenziamento

- Alcuni membri dello staff della campagna elettorale delle primarie dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, hanno presentato due cause legali in un tribunale di New York, sostenendo che sono stati licenziati dopo che gli era stato promesso di lavorare fino a novembre. Una delle cause legali, che richiede un risarcimento minimo di 48 milioni di dollari, sostiene che la campagna di Bloomberg ha “indotto in modo fraudolento” lo staff a lavorare senza riuscire a pagare i salari degli straordinari, in violazione del Fair Labor Standards Act. Quando il miliardario si è ritirato dalla campagna elettorale all'inizio di questo mese dopo aver speso 935 milioni di dollari in circa 100 giorni, i vertici della campagna hanno annunciato che il personale di diversi stati sarebbe rimasto assunto fino a novembre sotto un nuovo super PAC per sostenere la candidatura dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden.(Nys)