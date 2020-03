Usa: Trump tentato di allentare le misure per non fare troppo male all’economia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando le richieste di alcuni politici repubblicani e consulenti della Casa Bianca che chiedono di ridimensionare le misure per contenere il coronavirus, nonostante il parere dei funzionari sanitari federali, poiché un numero crescente di conservatori sostengono che l'impatto sull'economia è diventato troppo pesante. Lo scrive il Washington Post citando fonti interne al Congresso. L'allentamento delle restrizioni sul distanziamento sociale non rispetterebbe le richieste degli alti funzionari della sanità degli Stati Uniti, tra cui Anthony Fauci, che hanno affermato che gli Stati Uniti non hanno visto il peggio della pandemia “Non possiamo lasciare che la cura peggiori del problema stesso”, ha detto Trump in un tweet. Trump ha aggiunto: “Alla fine di questi 15 giorni adottiamo una decisione per capire dove vogliamo andare”.(Nys)