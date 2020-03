Coronavirus: il governo annuncia un pacchetto da 15,7 miliardi di euro per stati e comuni (8)

- In precedenza il ministero dell'Economia brasiliano aveva già annunciato un primo pacchetto di misure per tentare di dare respiro all'economia e ridurre effetti della pandemia di coronavirus. Secondo quanto annunciato dal ministro Paulo Guedes, saranno stanziati circa 147,3 miliardi di real (26,7 miliardi di euro). Di questi, 83,4 miliardi (15,1 miliardi di euro) dovrebbero andare a beneficio della popolazione più povera e/o più anziana. Nel presentare le misure, Guedes ha affermato che il sistema economico risponde a questo tipo di pandemia in modo simile al corpo umano. "Il virus colpisce le persone più vulnerabili anche dal punto di vista economico", ha detto. Per gli anziani, la principale misura annunciata dal ministero è l'anticipazione del pagamento dei due ratei di tredicesima della pensione ad aprile e maggio, anziché ad agosto e dicembre. Per la popolazione più povera, il governo ha informato che rilascerà circa 3 miliardi di dollari di real (546 milioni di euro) per il programma Bolsa Família, includendo di fatto un milione di famiglie all'attuale elenco dei beneficiari. (segue) (Brb)