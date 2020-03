Coronavirus: il governo annuncia un pacchetto da 15,7 miliardi di euro per stati e comuni (9)

- Venerdì 20 marzo, inoltre, il ministero delle Infrastrutture brasiliano aveva pubblicato un decreto (medida provvisoria) con una serie di misure di sostegno economico alle compagnie aeree duramente colpite dal calo della domanda a causa della diffusione del coronavirus. Secondo il ministero, le misure sono necessarie per la preservazione del servizio e dei posti di lavoro. Per quanto riguarda le sovvenzioni, il decreto stabilisce che, "nei contratti di concessione aeroportuale firmati dal governo federale, i contributi dovuti nel 2020 potranno essere pagati fino al 18 dicembre 2020". Per quanto riguarda i rimborsi, il termine per il rimborso dell'importo relativo all'acquisto dei biglietti aerei sarà di 12 mesi. "I consumatori saranno esenti da sanzioni contrattuali, attraverso l'accettazione del credito per l'uso entro dodici mesi, a partire dalla data del volo contratto", riporta il decreto. (Brb)