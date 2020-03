Coronavirus: Miceli (Pd), giusto inasprimento sanzioni per chi non rispetta misure sicurezza

- Per Carmelo Miceli, deputato e responsabile nazionale del dipartimento sicurezza del Pd, è giusto un inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta le misure per contenere la diffusione del coronavirus. "Apprendiamo dalla stampa - dice Miceli - che sul tavolo del Consiglio dei ministri di domani, 24 marzo, finalmente si tratterà l’introduzione di sanzioni per chi non si attiene alla stretta anti Covid-19. Da subito come partito democratico - ricorda Miceli - abbiamo chiesto l’inasprimento della sanzione di cui all’articolo 4 del Dpcm 8 marzo, introducendo accanto alla previsione del reato di cui all’articolo 650 Codice penale, multa, sequestro e confisca di auto e moto per chi continua ad aggirare i divieti di spostamento. A nome del Partito democratico, ringrazio il presidente del Consiglio per la sensibilità mostrata", conclude Miceli.(Com)