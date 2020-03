Coronavirus: Bellanova, da Rana grande umanità e responsabilità sociale

- "Ho da poco concluso una telefonata con Gian Luca Rana, che insieme al padre Giovanni è alla guida del pastificio Rana. Ho voluto ringraziarlo ed esprimere il mio forte apprezzamento verso la scelta di grande umanità e di responsabilità sociale fatta oggi nei confronti dei suoi 700 dipendenti" a cui sono stati aumentati gli stipendi. Così la ministra per le Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova, dopo aver sentito l'amministratore delegato del pastificio Rana. "Come speciale riconoscimento per il loro impegno nel garantire gli approvvigionamenti e il proseguimento nella produzione - ha infatti rimarcato Bellanova - Gian Luca ha previsto aumenti dei salari e misure di tutela sociale dei suoi dipendenti, fra cui bonus babysitter e polizze assicurative in caso di contagio, con un piano straordinario del valore di 2 milioni di euro. Un costo economico elevato per l'azienda, che tuttavia riflette grande cura e attenzione verso la propria comunità e la forte consapevolezza che se vogliamo davvero costruire il bene comune possiamo farlo solo insieme", ha concluso.(Rin)