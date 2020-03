Coronavirus: Pd, grati per aiuti internazionali, ma nostra politica estera non muta

- In queste ore, l'Italia sta ricevendo aiuti materiali e assistenza di personale medico da tutto il mondo. Lo sottolineano in una nota congiunta i parlamentari Pd delle commissione Esteri e Affari europei di Camera e Senato. "Siamo profondamente toccati da queste dimostrazioni di solidarietà. I Paesi che ci stanno aiutando sono mossi da spirito di amicizia e vicinanza nei confronti dell'Italia e l'Italia non dimenticherà l'aiuto ricevuto in giornate così difficili per il nostro paese. Sarebbe però del tutto infondato - notano i parlamentari Pd - far discendere un cambiamento della nostra politica estera e delle nostre alleanze internazionali dalla gratitudine che nutriamo nei confronti dei tanti Paesi che ci stanno concretamente aiutando. L’Italia rimane e rimarrà saldamente al centro delle istituzioni occidentali multilaterali, politiche e di sicurezza, che ha contribuito a costruire in questi decenni e attraverso le quali è stato sempre difeso il nostro interesse nazionale". (segue) (Com)