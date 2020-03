Coronavirus: Pd, grati per aiuti internazionali, ma nostra politica estera non muta (2)

- "Così come l’Italia - aggiungono i parlamentari Pd - si impegnerà sempre più affinché l’Unione europea si mostri all’altezza della sfida storica posta dall’emergenza coronavirus, attivando tutti gli strumenti disponibili per tutelare la salute dei cittadini e il benessere economico e sociale delle nostre comunità: un impegno che sta producendo i primi risultati. Pensiamo alla decisione della Bce di attivare risorse straordinarie di Qe, all’orientamento della Commissione e dell'Ecofin per la sospensione del Patto di stabilità, alla deroga concessa alla normativa sugli aiuti Stato, o alla precisione di un apposito Fondo di emergenza Ue per il coronavirus, fino alla decisione di procedere ad acquisti centralizzati di materiali e dispositivi sanitari. Un impegno forte, unito, solidale e responsabile che proseguirà senza sosta anche nei prossimi mesi", concludono i parlamentari Pd.. (Com)