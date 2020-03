Coronavirus: Meloni a Conte, no al Mes e difesa asset strategici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'incontro di oggi con il governo, Fratelli d'Italia ribadisce per l'ennesima volta la sua richiesta: nessuna apertura dall'Italia all'ipotesi del ricorso al Mes e difesa degli asset nazionali strategici, a rischio di scalata predatoria da speculatori ed entità estere". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, postando sui social la foto del suo ingresso a Palazzo Chigi, illuminato con i colori della bandiera italiana, dove è in corso l'incontro con il premier Conte. "E' un precedente rilevante quello di limitare la libertà personale delle persone tramite decreto del Consiglio dei ministri. Siamo una democrazia, è fondamentale che ogni limitazione della libertà individuale o di movimento sia decisa dal Parlamento e non con decreto del governo", conclude Meloni.(Rin)