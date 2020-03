Coronavirus: Sudafrica, presidente Ramaphosa annuncia il lockdown (2)

- Saranno esentate dal blocco gli operatori sanitari nei settori pubblico e privato, il personale di sicurezza e di emergenza, le aziende produttive, di distribuzione e di fornitura di prodotti alimentari e di base, i servizi bancari essenziali, l'erogazione dell'energia, i servizi idrici e di telecomunicazione, i servizi di laboratorio e la fornitura di prodotti medici e di igiene. In base al decreto, le persone non saranno autorizzate a lasciare le proprie case se non in circostanze strettamente necessarie, come l'assistenza medica, l'acquisto di cibo, medicinali e altre forniture essenziali. Tutti i negozi e le attività commerciali resteranno chiusi, ad eccezione di farmacie, laboratori, banche, servizi finanziari e di pagamento essenziali, supermercati, distributori di benzina e operatori sanitari. Inoltre i cittadini e i residenti sudafricani che arrivano da paesi ad alto rischio di contagio saranno automaticamente messi in quarantena per 14 giorni, gli stranieri che arrivano da paesi ad alto rischio saranno respinti e i voli internazionali da e per l'aeroporto di Lanseria saranno temporaneamente sospesi, mentre i viaggiatori internazionali che sono arrivati ​​in Sudafrica dopo il 9 marzo provenienti da paesi ad alto rischio saranno confinati nei loro hotel fino a quando non avranno completato un periodo di quarantena di 14 giorni. (Res)