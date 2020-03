Morte Carlo Casini: Renzi, scomparso un uomo pieno di passione

- "Ricordo Carlo Casini come un uomo pieno di passione e desideroso di combattere per le sue idee". Così il senatore di Italia viva, Matteo Renzi, ha commentato la scomparsa del fondatore del Movimento per la Vita. "L'ho conosciuto da studente alle assemblee del Liceo Dante e in tante iniziative organizzate dall'associazionismo cattolico fiorentino. Alla sua numerosa famiglia un abbraccio virtuale pieno di affetto", ha detto Renzi. Carlo Casini è morto oggi a 85 anni nella sua casa di Roma, al termine di una lunga malattia. Carlo Casini era nato a Firenze nel marzo del 1935. (Rin)