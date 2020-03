Coronavirus: in Campidoglio ci si prepara a sedute in streaming, prima prova giovedì

- La conferenza dei capigruppo del Campidoglio che si è riunita oggi ha deciso di approvare, domani, un regolamento per lo svolgimento delle sedute d'Aula e di commissione in streaming. Giovedì si svolgerà un consiglio di prova per testare le nuove modalità e venerdì si terrà una seduta straordinaria dedicata all'emergenza coronavirus in città a cui prenderà parte o Virginia Raggi, in qualità di sindaco, o un rappresentante della giunta capitolina. "Abbiamo chiesto - spiega il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi - una relazione in particolare su Atac e Ama, quindi per quanto riguarda la sanificazione di strade, uffici e mezzi pubblici, soprattutto in periferia, e di informarci sui provvedimenti adottati per i senza tetto sulle azioni di coordinamento delle attività sociali. Infine abbiamo chiesto di avere una relazione su quanto si sta facendo per la sicurezza del personale in prima linea e per pubblicizzare la sospensione delle rette degli asili". (Rer)