Coronavirus: cambia modulo per autocertificazioni, fuori Comune per assoluta urgenza

- Ci sono novità per quanto riguarda il modulo per le autocertificazioni che ogni cittadino deve compilare per motivare i propri spostamenti. Questo alla luce delle nuove disposizioni contenute nel Decreto del presidente dl Consiglio firmato ieri e che prevede, appunto, nuove limitazioni agli spostamenti. Una circolare inviata oggi dal capo della Polizia, Franco Gabrielli ai Prefetti contiene anche il nuovo modulo da compilare. All'interno del nuovo modulo sono richiamati tutti decreti e le ordinanze di cui ogni cittadino deve essere a conoscenza, compresa l'ordinanza del ministro della Salute e del ministro dell'Interno sul divieto di spostamento delle persone fra Comuni diversi, salvo limitate situazioni di necessità. Inoltre, all'interno dell'autocertificazione, viene richiesta non solo la residenza ma anche il domicilio. In merito ai motivi dello spostamento, sono ancora valide le "comprovate esigenze lavorative", i "motivi di salute" e la "situazione di necessità" per spostamenti all'interno dello stesso Comune. Viene, invece, inserita la voce "assoluta urgenza" per gli spostamenti in un altro Comune. La nuova autocertificazione sarà disponibile sul sito internet del Viminale e deve essere consegnata alle autorità in fase di controllo. Domani è atteso un nuovo Consiglio dei ministri che potrebbe ulteriormente inasprire le sanzioni previste per chi non rispetta le limitazioni di spostamento che, secondo alcune fonti, potrebbero arrivare al sequestro del mezzo di trasporto. (Rin)