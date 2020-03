Corinavirus: Salvini a Conte, proteggere anziani e disabili

- Mentre è ancora in corso l'incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del Consigliop, Giuseppe Conte, e i leader dell'opposizione, Matteo Salvini lanciato questo tweet: "Abbiamo chiesto al governo interventi urgenti per proteggere tutti gli anziani e i disabili in case di risposo o in case di cura, almeno 500 mila italiani. Servono subito medici, infermieri, mascherine e macchinari. Se non si interviene in fretta, si rischia una strage", ha scritto il leader della Lega. (Rin)