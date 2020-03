Coronavirus: Conte a opposizioni, serve linea contrasto unica a livello Ue (2)

- I provvedimenti per contrastare l'emergenza coronavirus saranno probabilmente riuniti dal governo nel Consiglio dei ministri che è stato convocato per domani alle 16. E' quanto emerso dal confronto di questa sera a Palazzo Chigi, tra il premier e i leader dell'opposizione. Conte, riferiscono fonti delle opposizioni, si è impegnato ad aprire un tavolo tecnico maggioranza-opposizione per esaminare i provvedimenti. Il centrodestra ha chiesto di modificare i decreti in Parlamento. Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni - che hanno partecipato all'incontro - hanno incalzato Conte sulla necessità di essere coinvolti: "Chiediamo - hanno detto - di partecipare alla stesura dei provvedimenti e non di essere avvertiti tre ore prima". (Rin)