Coronavirus: Sudafrica, presidente Ramaphosa annuncia il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato il blocco generale ("lockdown") del paese a partire dalla mezzanotte di giovedì 26 marzo e per una durata di 21 giorni, nel tentativo di arginare la diffusione della pandemia di Covid-19 che finora ha provocato 402 casi di contagio. L'annuncio è arrivato nel corso dell'atteso discorso alla nazione tenuto questa sera in diretta televisiva, nel quale Ramaphosa ha dichiarato che la misura era inevitabile dal momento che si prevede che il numero di contagi aumenterà in Sudafrica aumenterà inesorabilmente. "Abbiamo imparato molto dalle esperienze di altri paesi. Quei paesi che hanno agito in modo rapido e drammatico sono stati molto più efficaci nel controllare la diffusione della pandemia. Di conseguenza, il Consiglio di comando nazionale ha deciso di imporre un blocco a livello nazionale per 21 giorni, con effetto a partire dalla mezzanotte di giovedì 26 marzo. Si tratta di una misura decisiva per salvare milioni di sudafricani dalle infezioni e salvare la vita di centinaia di migliaia di persone", ha osservato il capo dello Stato. Ammettendo che la misura avrà un impatto considerevole sui mezzi di sussistenza delle persone, sulla vita della società e sull'economia del paese, Ramaphosa ha aggiunto che i costi umani derivanti da un ritardo di questa azione sarebbero molto più grandi. (segue) (Res)