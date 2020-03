Coronavirus: La Pietra (Fd'I), Pa sblocchi pagamenti per dare risorse a imprese e professionisti

- La Pubblica amministrazione deve sbloccare i pagamenti verso aziende e professionisti. E quanto chiede il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra. "In questo momento di estrema difficoltà, non soltanto sanitaria ma anche economica dovuta alle restrizioni per il contenimento del contagio - afferma La Pietra - occorre mettere in campo ogni azione possibile per sostenere il sistema produttivo che ha bisogno soprattutto di liquidità. Per questo riteniamo opportuno uno sblocco immediato di tutti i pagamenti della Pubblica amministrazione verso aziende e professionisti. Sono risorse già disponibili e messe a bilancio e non c'è bisogno di fare nuovi debiti. Penso alle tante aziende che devono ancora ricevere il saldo delle loro fatture e che spesso sopportano pagamenti lunghi. Ma anche ai vari professionisti o agli avvocati penalisti che in molti casi devono ricevere ancora i compensi per il patrocinio gratuito fatto da tre/quattro anni. Così come devono essere sbloccati anche i pagamenti da parte degli enti pagatori nei confronti del comparto agricolo. Queste non sono risorse che devono essere trovate, sono già disponibili nei bilanci dello Stato e degli Enti locali, semplicemente vanno sbloccate rendendo più veloce il pagamento per dare liquidità alle aziende e ai professionisti. Fratelli d'Italia sta dando piena collaborazione presentando proposte concrete sul piano economico, ma occorre sbloccare subito quello che già è disponibile mettendo a disposizione di imprese e professionisti importanti risorse per far ripartire l'economia", conclude La Pietra.(Com)