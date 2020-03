Coronavirus: Aifa, cominciati studi clinici su due farmaci, risposte fra un mese su Avigan

- "Abbiamo cominciato studi clinici su due farmaci da utilizzare contro il coronavirus già da una settimana. Uno è un antivirale, l'altro è il Tocilizumab. Ieri, a mio avviso, si è parlato un po' impropriamente di questo vecchio farmaco antinfluenzale, l'Avigan, creando alte aspettative. Oggi, visti i dati preliminari disponibili, il comitato tecnico-scientifico ha pensato a uno studio sull'Avigan ma le risposte non arriveranno prima di 3 o 4 settimane" Lo ha affermato questa sera il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), Nicola Magrini, ospite a "Otto e mezzo" su La7. "Visti i numeri di oggi - ha aggiunto - sono sicuramente più ottimista perché si vede un rallentamento, persino una decrescita. Sono dati molto confortanti che dimostrano che le misure prese nelle ultime settimane sono state molto efficaci e dobbiamo essere ottimisti e non abbassare la guardia, ma tenere duro e continuare ad applicarle nelle prossime settimane". (Com)