Bolivia: presidente Anez annuncia nuova strategia per conseguire un accesso all’oceano Pacifico

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha dichiarato oggi in un messaggio alla nazione che una volta superata l’emergenza sanitaria legata al nuovo coronavirus il suo governo presenterà una nuova strategia per conseguire un accesso all’oceano Pacifico. “Un paio di anni fa abbiamo ricevuto cattive notizie in merito alla nostra lotta per il mare ed è stata una cattiva notizia perché hanno prevalso gli interessi politici e personali, l'improvvisazione, ma continueremo, uniti, a cercare nuovi modi per arrivare al mare. La lotta per il mare è nel nostro sangue”, ha dichiarato il capo dello stato. (segue) (Brb)