Bolivia: presidente Anez annuncia nuova strategia per conseguire un accesso all’oceano Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte riconosce che un impegno internazionale può nascere anche se non formalizzato in un contratto, ma come consuetudine, ma non ha rinvenuto in nessuno dei casi presentati dalla Bolivia l'elemento determinante per parlare di obbligo: la volontà di entrambe le parti di assumere un impegno e renderlo vincolante. La sentenza, ha comunque aggiunto Abdulaqawi Ahmed Yasuf, "non impedisce alle parti di portare avanti i colloqui per rispondere alle questioni legate alla mancanza di sbocchi sul mare della Bolivia". Un dialogo che può essere facilitato anche in virtù della condizione di vicinato e che la Corte ricorda possa portare a risultati apprezzabili con "la buona volontà" delle parti. (Brb)