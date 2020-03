Coronavirus: Berlusconi scrive a Putin, grazie di cuore, non dimenticheremo aiuti

- Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha inviato oggi una lettera al presidente della Federazione Russa Vladimir Putin nella quale ha voluto ringraziare l'amico presidente e tutto il popolo russo "per gli aiuti che la Federazione ha inviato al nostro Paese in un momento cosi drammatico". Lo riferisce il partito in una nota. Un gesto che il presidente Berlusconi ha definito "un vero sacrificio" compiuto per "amicizia e amore verso l'Italia e gli italiani". "Grazie di cuore non lo dimenticheremo", sono le parole con cui Silvio Berlusconi ha concluso la sua lettera. (Rin)