Siria: presidente Assad riceve ministro Difesa russo Shoighu

- Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha ricevuto oggi a Damasco il ministro della Difesa russo, Sergej Shoighu. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sana". Assad e Shoighu hanno discusso dell'accordo russo-turco entrato raggiunto lo scorso 5 marzo e dei meccanismi di attuazione dell'intesa, che prevede "di tenere lontani i terroristi ad almeno 6 chilometri dall'autostrada Aleppo-Latakia (M-4)". Le parti hanno anche discusso della situazione nell'area siriana di al Jazeera e "del continuo furto di petrolio e risorse siriane da parte degli Stati Uniti, oltre alle misure adottate dallo Stato siriano per ripristinare la sicurezza e la stabilità in tutto il paese e gli sforzi della leadership russa a livello regionale e internazionale per sollevare l'embargo e revocare le sanzioni e l'isolamento imposti al popolo siriano". (Res)