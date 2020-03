Coronavirus: Gallera, meglio prendersi cura di tutti che fare tamponi random fuori dal supermercato

- Durante la consueta diretta per fare il punto sull'emergenza sanitaria in Lombardia, l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha replicato a chi critica la Lombardia per il fatto di fare pochi tamponi. "Noi i tamponi vogliamo farli. Lo dico con chiarezza. I tamponi li facciamo a tutti coloro che ne hanno bisogno. Noi in Regione Lombardia vogliamo mirare in maniera selettiva: ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta li facciamo, per metterli in sicurezza; al nostro personale negli ospedali da oggi prendiamo la temperatura a tutti e li mandiamo a fare il tampone quando hanno sopra a 37.5, perché noi teniamo al nostro personale sanitario e lo vogliamo preservare nel modo migliore", ha detto Gallera. "Continuiamo con un lavoro che non è fare a oggi random fuori dal supermercato i tamponi a qualcuno, ma è cercare di prendersi cura di tutti. Che ci sembra anche molto più efficace e importante", ha rivendicato poi l'assessore. (Rem)