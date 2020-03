Guatemala: coronavirus, arrestate 900 persone per violazione coprifuoco

- Almeno 900 persone sono state arrestate in Guatemala per avere infranto il coprifuoco imposto dalle autorità per limitare il contagio da nuovo coronavirus. In un messaggio pubblicato su Twitter la polizia nazionale civile del Guatemala ha reso noto che le persone arrestate hanno infranto il coprifuoco decretato dalle 16:00 di domenica alle 4:00 di lunedì. Il governo del Guatemala ha varato una serie di misure volte ad aumentare l’isolamento sociale e contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Tra queste la sospensione delle attività lavoratore nel settore pubblico e privato, il divieto di qualunque tipo di evento, attività sportive, sociali e culturali, la sospensione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in tutto il territorio nazionale e delle celebrazioni religiose. L'esecutivo ha inoltre disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie, supermercati, distributori e servizi basici essenziali. Le misure saranno in vigore fino al 31 marzo. (segue) (Mec)