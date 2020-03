Guatemala: coronavirus, arrestate 900 persone per violazione coprifuoco (3)

- Il ministro degli Esteri, Pedro Brolo, ha inoltre annunciato la cancellazione dei voli programmati per il rimpatrio degli immigrati irregolari dagli Stati Uniti, nel quadro dell’accordo di cooperazione in materia di asilo (Aca). La decisione, ha detto il ministro parlando alla stampa, è stata presa nel quadro delle misure adottate per contenere la diffusone nel paese del coronavirus. La misura sarà in vigore durante tutto il periodo dello stato di emergenza. L'accordo in materia di asilo, anche noto come accordo di "terzo paese sicuro", è stato siglato con gli Usa dalla precedente amministrazione del Guatemala. L'intesa obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. Nel paese si registrano ad oggi 19 contagi e un morto. (Mec)