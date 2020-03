Coronavirus: Solinas, in Sardegna ipotesi requisire strutture per pazienti in quarantena

Roma, 23 mar 19:47 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, nel corso di una videoconferenza sull'emergenza coronavirus, ha annunciato di aver "convocato una riunione del centro operativo regionale in cui discuteremo anche della possibilità di requisire strutture, anche strutture dismesse, dove stiamo optando per far soggiornare per i 14 giorni di quarantena alcune persone che sono attualmente in isolamento domiciliare per evitare anche contatti con i familiari". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata