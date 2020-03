Imprese: Astaldi, posticipata al 9 aprile adunanza dei creditori

- Astaldi S.p.A. ("Astaldi" o la "Società"), informa che il Tribunale di Roma, Sezione fallimentare, con decreto depositato in data odierna, ha dichiarato l'urgenza della trattazione della procedura di concordato preventivo della Società differendo al 9 aprile 2020, alle ore 10:30, l'adunanza dei creditori e il relativo voto (l'"adunanza"), già convocata per il 26 marzo 2020, ore 10:30. Lo riferisce un comunicato stampa di Astaldi. Contestualmente, il Tribunale ha stabilito che l'adunanza si svolgerà in via telematica, come previsto dall'articolo 163, comma 2, numero 2 bis), l.f., disponendo altresì che la discussione sulla proposta del debitore sarà disciplinata con separato decreto, che sarà reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Il breve rinvio è stato pertanto disposto, alla luce delle più recenti disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di approntare le regole tecniche volte a consentire lo svolgimento dell'adunanza in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti. Si evidenzia, altresì, che è disponibile sul sito internet della Società il "modulo dichiarazione di voto per il concordato preventivo Astaldi S.p.A. n. 63/2018" che tutti i creditori chiamati a votare nell'ambito della procedura di concordato Astaldi possono utilizzare per esercitare il proprio diritto di voto, pur non partecipando all'Adunanza.(Com)