Iran: Teheran chiede a Banca mondiale di sostenere paesi colpiti dal coronavirus

- Il rappresentante dell'Iran presso la Banca mondiale, Hossein Mir Shojaeian Hosseini, ha esortato l’istituto a sostenere in modo adeguato i paesi colpiti dal coronavirus. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Mehr”, Hosseini ha criticato la Banca mondiale per non aver invitato il paese alla riunione avvenuta il 19 marzo per discutere la lotta contro il coronavirus in Medio Oriente e Nord Africa (Mena). Il vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa, Ferid Belhaj, ha riferito nei giorni scorsi sul suo account Twitter in merito alla riunione, precisando che i paesi che hanno preso parte all’incontro saranno sostenuti nella lotta contro il coronavirus. Hosseini ha risposto al messaggio di Belhaj, sottolineando che “sfortunatamente, la Repubblica islamica dell'Iran non è stata invitata a questo incontro”. Citando la situazione in Iran, lo Stato più colpito del Medio Oriente dalla pandemia con oltre 1.800 morti, Hosseini ha aggiunto: “I paesi colpiti dal coronavirus si aspettano che la Banca Mondiale li sostenga senza alcuna discriminazione".(Res)