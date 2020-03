Coronavirus: Renzi, Parlamento lavori e chieda conto della Borsa a Consob e delle carceri a Dap

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua enews settimanale, dopo avere ribadito la necessità che le Camere lavorino, ha posto l'accento su alcune priorità su cui devono concentrarsi e chiedere conto. "Chiedere la convocazione del Parlamento significa riaffermare la centralità della democrazia nel nostro sistema istituzionale. Non significa esporre a un rischio i parlamentari: significa evitare un rischio per i cittadini. Se vanno a lavorare i carabinieri e le commesse - scrive Renzi -, potranno pure andare a lavorare i parlamentari, no? Ricordo che il Parlamento si riunisce anche in tempo di guerra. E che facciamo? Ci fermiamo per il coronavirus?". Quindi, il senatore e leader di Iv incalza: "Il Parlamento deve lavorare, discutere, votare. E chiedere conto di alcune scelte: perché la Consob non ha chiuso la Borsa? Si convochi il presidente Paolo Savona in audizione. Perché il Dap ha sottovalutato l’emergenza carceri? Che aspetta il direttore Francesco Basentini a dimettersi dopo che ci sono stati tredici morti? Che succederà ai ragazzi che devono fare l’esame di maturità? La ministra Lucia Azzolina - continua - venga in commissione a confrontarsi sulle scelte da fare per garantire questo anno scolastico. E' una fase di emergenza, certo. Ma dura da settimane e andrà avanti a lungo: la democrazia non si mette in quarantena". (Rin)