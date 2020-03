Libia-Italia: Sarraj esprime solidarietà a Conte per lotta al coronavirus

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha tenuto questa mattina un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo rende noto il Consiglio presidenziale di Tripoli in una nota. Durante il colloquio, il premier libico "ha espresso la solidarietà del governo e del popolo libico nei confronti del governo e del popolo italiano amico nell'affrontare la nuova crisi dell'epidemia di coronavirus". "Siamo con voi in questa difficile circostanza", ha affermato il presidente del consiglio di Tripoli. Sarraj ha poi espresso la sua fiducia "nella capacità dell'Italia di superare questa crisi e cooperare con la Libia per prevenire la diffusione dell'epidemia". La conversazione ha visto anche affrontare il tema dei raid su Tripoli che non si sono fermati e hanno causato l'uccisione di civili, nonostante l'Italia e le Nazioni Unite e molti altri paesi abbiano chiesto la fine delle operazioni militari. (Lit)