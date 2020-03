Coronavirus: sindacati lombardi, scioperano anche lavoratori somministrati settori metalmeccanico, chimico e tessile

- Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp della Lombardia proclamano lo sciopero dei lavoratori in somministrazione in adesione allo sciopero regionale di 8 ore proclamato da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec della Lombardia e da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil della Lombardia per la giornata di mercoledì 25 marzo 2020."Riteniamo inaccettabile - affermano le sigle sindacali di categoria - aver indebolito il decreto del 22 Marzo, ampliando a dismisura l'elenco delle attività indispensabili con l'inserimento di lavorazioni che non sono essenziali, perché ciò rende assai limitato il numero di lavoratrici e lavoratori che potranno rimanere a casa". "I lavoratori somministrati come quelli diretti - proseguono - vivono una situazione di fortissimo di disagio a seguito della diffusione epidemica ed alle relative problematiche di tutela della salute. Vogliamo rivendicare con forza una costante attività di vigilanza sui luoghi di lavoro da parte delle agenzie, nel pieno ed assoluto rispetto dei Decreti emergenziali delle ultime settimane, richiedendo l'utilizzo tassativo di tutti i dispositivi di protezione individuale a garanzia della sicurezza e della salubrità dei lavoratori". (Com)