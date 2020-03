Coronavirus: in Puglia 120 nuovi contagi e sei decessi

- "Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sono stati effettuati 601 test per l'infezione Covid19 coronavirus e sono risultati positivi 120 casi". I dati del bollettino della Puglia hanno riportato la mappa del contagio: "37 nella provincia di Bari; 10 nella provincia Bat; 2 nella provincia di Brindisi; 14 nella provincia di Foggia; 29 nella provincia di Lecce; 5 nella provincia di Taranto; 2 attribuiti a residenti fuori regione; 21 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia". Inoltre, hanno fatto sapere dalla Regione, "Sono stati registrati 6 decessi: 1 nella provincia di Brindisi, 4 nella provincia di Foggia, 1 nella provincia di Lecce". Questi i numeri complessivi dall'inizio dell'emergenza: "Sono stati effettuati 6761 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 906, così divisi: 268 nella provincia di Bari; 59 nella provincia di Bat; 102 nella provincia di Brindisi; 226 nella provincia di Foggia; 149 nella provincia di Lecce; 46 nella provincia di Taranto; 15 attribuiti a residenti fuori regione e infine 41 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia". (Ren)